Más de 500 multas, una millonaria deuda y con documentos falsos: la insólita detención de conductor en plena Alameda

Un conductor fue detenido este miércoles en pleno centro de Santiago tras ser sorprendido circulando con documentos falsificados y acumulando una millonaria deuda por infracciones de tránsito.

El procedimiento se llevó a cabo durante una fiscalización realizada en la Alameda, a la altura del terminal de buses, donde funcionarios policiales controlaron el vehículo y detectaron que el hombre manejaba con una licencia venezolana, la que no es válida para conducir en Chile.

Al revisar sus antecedentes, los efectivos comprobaron que el sujeto mantenía más de 500 multas impagas, las que sumaban cerca de 36 millones de pesos.

Además, se constató que el permiso de circulación y el certificado de revisión técnica del automóvil eran falsos.

Con estos antecedentes, el conductor fue detenido y trasladado hasta una unidad policial, quedando a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento.