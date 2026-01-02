Lionsgate apuesta por los videojuegos y prepara la adaptación de dos de sus franquicias más exitosas

No hay dudas de que la industria gamer se ganó un lugar importante y muy especial en el mundo del entretenimiento, representando un gran mercado que sigue en constante crecimiento.

Por otra parte, el cine sigue estando en lo más alto y llegando a una gran cantidad de público con diversas historias. Es por eso que cada vez que existe una colaboración entre ambos rubros suele ser un verdadero éxito (si es bien trabajado).

Son varios los casos conocidos a lo largo de la historia, ya sea con videojuegos pasando a la gran pantalla o películas teniendo su adaptación a las consolas.

Ahora, se dio a conocer que Lionsgate se encuentra trabajando en la expansión de dos de sus franquicias más populares, llevando sus historias cinematográficas con miles de fanáticos al formato de juego.

Se trata nada más y nada menos que de John Wick y Saw, que llegarán con nuevos y ambiciosos proyectos gamer AAA de gran escala que prometen redefinir su espacio en la industria.

Durante una reciente asamblea de accionistas, Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, dio luz verde a estos desarrollos, destacando el potencial de diversificación más allá del cine.

“Estamos explorando oportunidades en el terreno de los videojuegos AAA y otras oportunidades del sector centrados en John Wick y Saw y algunas otras que anunciaremos muy pronto”, declaró.

Un punto a destacar es que esta movida contrasta con la tendencia actual, donde las adaptaciones fílmicas a juegos han quedado muy limitadas por los riesgos financieros elevados, priorizando en cambio crossovers en títulos masivos ya consolidados como Fortnite o Call of Duty.

Antecedentes limitados

John Wick, encarnado por Keanu Reeves, ha dejado marca en el cine de acción, pero su huella digital se reduce a colaboraciones menores como la integración en Payday 2, una skin en Fortnite y el título John Wick Hex de 2019, un experimento táctico que generó expectativas de acción pura, pero sin satisfacerlas del todo.

Por su parte, Saw acumula dos entregas previas: Saw: The Video Game (2009) y Saw 2: Flesh and Blood (2010), survival horror con trampas letales que naufragaron por fallos técnicos, controles deficientes y combates flojos, relegándolos a curiosidades para fanáticos hardcore.

De esta manera, los nuevos proyectos AAA representan una apuesta seria por saldar deudas pendientes con audiencias ávidas de experiencias fieles a las esencias de acción implacable y terror sádico de ambas sagas.