“En este tema, usted, mejor calladito”: diputados Kaiser (PNL) y Fries (FA) protagonizan duro intercambio por temas progresistas

El intercambio surgió por un post en X del diputado libertario y derivó en acusaciones cruzadas sobre feminismo, progresismo y responsabilidad política.

Martín Neut

Johannes Kaiser - Lorena Fries

El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, volvió a protagonizar un cruce público con el Frente Amplio, esta vez con la diputada Lorena Fries, luego de una publicación en redes sociales en la que el parlamentario lanzó duras críticas al feminismo y al progresismo.

La controversia se originó a partir de un mensaje difundido por Kaiser en la red X, donde comentó una noticia sobre el rechazo del Parlamento británico a una enmienda que buscaba abrir una investigación nacional por redes de abuso sexual infantil.

En ese contexto, el excandidato presidencial sostuvo que “la izquierda ha protegido e importado una cultura de la violación” y afirmó que “el progresismo es basura”.

“En este tema, usted, mejor calladito”

La diputada frenteamplista Lorena Fries respondió defendiendo el rol histórico del movimiento feminista y señaló que gracias a la movilización “hoy las mujeres tenemos derecho a voto, a no ser violentadas física o sexualmente y a igualdad salarial”.

En su mensaje, además, emplazó directamente al legislador: “En este tema, usted, mejor calladito”.

Lejos de bajar el tono, Kaiser replicó cuestionando a Fries y al oficialismo, asegurando que ella “no es nadie para mandarme a callar” y acusando al gobierno de un “casi delictual papel” en materias de encubrimiento de abusos. “Así como son hipócritas en DD.HH., lo son también en derechos de las mujeres”, agregó.

