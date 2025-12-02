Nicolás Massú confirma la sede que eligió Chile para recibir a Serbia por Copa Davis: “Los esperamos en febrero” / Hans Scott

Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, confirmó que el Estadio Nacional será la sede del enfrentamiento que tendrán contra Serbia por las Qualifiers del torneo. Dicha serie se jugará entre el 6 y el 8 de febrero de 2026.

“Estamos muy contentos de jugar con nuestro público en el Estadio Nacional. Es súper importante jugar de local, a los jugadores les encanta tener el estadio lleno y recibir la energía de la gente”, señaló este martes el extenista nacional.

“Vamos a poner las condiciones de juego, pero también hay que manejar el tema de la presión. Tenemos que estar preparados. Creo que será una serie muy pareja y va a ganar el que juegue mejor ese fin de semana”, agregó el “Nico”.

Respecto al conjunto serbio, comentó: “Es un rival muy difícil, con mucha historia, tiene grandes tenistas que juegan bien en todas las superficies. Todavía faltan un par de semanas, así que vamos a seguir los resultados de ellos y también lo que harán nuestros jugadores”.

Por último, Nicolás Massú invitó a los fanáticos a repletar el Estadio Nacional para hacer sentir la localía ante Serbia. “El apoyo del público es muy importante, así que los esperamos en febrero. Tenemos mucha ilusión y siempre tratando de entregar lo mejor por nuestro país”, concluyó.