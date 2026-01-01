Videos para adultos entran a la era vertical en Chile: así funciona la nueva plataforma para mayores de 18 años del país

La industria del entretenimiento para adultos en Chile acaba de sumar un nuevo actor que ya está dando que hablar.

Se trata de una plataforma digital que busca renovar la forma en que se consume este tipo de contenidos, adaptándose a las tendencias actuales del mundo móvil y las redes sociales.

Crop image, Selective focus young woman holding smartphone in hand and her friend touch on display of mobile phone while relax in living room together / Graphicscoco Ampliar

La iniciativa apunta a captar a una audiencia acostumbrada a formatos breves, visuales y pensados para el celular, en un mercado que hasta ahora se mantenía bajo esquemas más tradicionales.

En ese contexto, se lanzó Vodscene, una nueva plataforma chilena de contenido para adultos que ha sido comparada con el “Netflix” del porno nacional. De acuerdo a La Carta, su principal apuesta es el formato vertical, inspirado en aplicaciones como TikTok, con visualización en pantalla completa y orientada especialmente al uso en dispositivos móviles.

La propuesta busca modernizar la industria local mediante contenidos breves y dinámicos, incorporando capítulos cortos, series documentales, producciones premium y creadores exclusivos. Todo el material está diseñado para un consumo rápido, directo y adaptado a los hábitos digitales actuales.

En su catálogo inicial aparecen nombres conocidos del espectáculo y el mundo del contenido para adultos, como Anita Alvarado, Alejandra Díaz, Rubi Galusky y Lelo, quienes forman parte del primer grupo de talentos que se sumaron al proyecto.

Uno de los aspectos que más atención ha generado en este debut es la participación de Camila Polizzi, excandidata a alcaldesa por Concepción e investigada en el marco del caso convenios, quien ahora aparece como una de las figuras del contenido disponible en la plataforma.

Según información recabada, la plataforma contempla dos grandes categorías de contenido: porno y soft porn. Actualmente se encuentra en marcha blanca a través de su sitio web, con distintos modelos de acceso, incluyendo suscripciones mensuales cercanas a los 15 mil pesos y la opción de arriendo de contenidos por 48 horas.