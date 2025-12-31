“Fantasma” Figueroa vuelve a dirigir tras salir de la selección de Nicaragua / Eurasia Sport Images

Marco Antonio Figueroa se quedó al margen del objetivo al no conseguir la clasificación de Nicaragua al Mundial 2026, tras lo cual finalizó su período de cuatro años a cargo de la selección.

Por tanto, durante las últimas semanas, el “Fantasma” estuvo sin trabajo, aunque él mismo reconoció que rechazó dos opciones de dirigir este mes.

“Yo no me muevo tanto por la cantidad de dinero, sino por los proyectos. Si un proyecto es bueno, yo siempre voy a estar cerca porque me gusta ayudar, sobre todo a la gente joven”, aseguró el técnico chileno en una reciente entrevista.

Sin embargo, a sus 63 años, Marco Antonio Figueroa ya encontró un nuevo trabajo, el cual fue oficializado este miércoles.

Todo luego que el exdelantero fuera anunciado como el nuevo entrenador de Comunicaciones de Guatemala, club en el cual hizo sus primeras armas como entrenador, en 2001.

Ahora, ya con bastante más experiencia, el “Fantasma” tendrá la misión de levantar al club, que viene de finalizar último en el Torneo de Apertura, con apenas 20 puntos en 22 fechas.