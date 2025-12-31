;

Se gasta la herencia de los hijos viajando: la profe jubilada que espera el Año Nuevo en su motorhome en Valparaíso

Patricia Guerra dejó atás el estrés de las aulas y recorre el país en su hogar móvil.

El borde costero de Valparaíso ya se prepara para recibir el 2026. Entre el centenar de vehículos estacionados en el paseo Juan Saavedra, destaca la historia de Patricia Guerra, una profesora de Biología jubilada que decidió gastarse “la herencia de sus hijos” viajando.

Según contó a LUN, tras jubilarse hace dos años en Arica, Patricia decidió dejar atrás el estrés de las aulas. Con sus ahorros, importó una motorhome desde Alemania diseñada a su medida: con una bodega amplia y un refrigerador grande para guardar los mariscos que tanto le gustan.

Desde octubre, “la Tía Patty” conduce sola por las carreteras de Chile. Viene de regreso desde Chiloé y el Año Nuevo la encontró en Valparaíso, donde instaló su hogar móvil decorado con luces navideñas para disfrutar del espectáculo pirotécnico frente al mar.

A sus 66 años, Patricia no teme a la soledad. Con un letrero en su vehículo que reza “Vive la vida en primera clase, de lo contrario tus herederos lo harán”, la docente asegura que su familia la apoya en cada aventura. “Ahora me gasto la herencia de mis hijos”, bromeó.

Su secreto para viajar es la conexión humana: conversa con buceadores, intercambia cervezas por productos frescos y recolecta historias en cada parada. Para ella, no se trata de tener dinero, sino de atreverse a cumplir el sueño.

Patricia no es la única. Junto a Caleta Portales, el paisaje se llena de micros adaptadas y casas rodantes con historias similares.

Hoy, mientras el sol se pone sobre la bahía de Valparaíso, este grupo de viajeros libres espera el primer segundo del 2026.

