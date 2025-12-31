La más grande que se haya visto: Times Square estrena su enorme bola de cristal para el Año Nuevo 2026 / Alexi Rosenfeld

Hoy, en todo el mundo, se festeja el Año Nuevo. De hecho, en países como Australia y Nueva Zelanda ya es 2026.

En el caso de Estados Unidos, algo que ya es toda una tradición es la enorme bola de cristal, llamada Constellation Ball, que recibe al Año Nuevo en la intersección de Midtown Manhattan, en Times Square, Nueva York, Estados Unidos.

En ese contexto, es que para este año dicha bola será la más grande que se haya visto. De hecho, mide 3,8 metros de diámetro y pesa poco más de 5.400 kilogramos.

En detalle, la bola cuenta con un total de 5.280 cristales circulares incrustados en tres tamaños distintos, de unos 3, 8, 7, 6 y 10,1 centímetros, además de módulos de luz led.

“Cada nuevo tamaño de cristal presenta un diseño único que celebra el espíritu de positividad eterna de la bola”, señala un comunicado de los organizadores del evento, One Times Square.

A continuación, imágenes de la enorme bola de cristal en Times Square:

Anadolu Ampliar

Alexi Rosenfeld Ampliar