;

FOTOS. La más grande que se haya visto: Times Square estrena su enorme bola de cristal para el Año Nuevo 2026

El objeto mide 3,8 metros de diámetro y pesa poco más de 5.400 kilogramos.

Sebastián Escares

La más grande que se haya visto: Times Square estrena su enorme bola de cristal para el Año Nuevo 2026

La más grande que se haya visto: Times Square estrena su enorme bola de cristal para el Año Nuevo 2026 / Alexi Rosenfeld

Hoy, en todo el mundo, se festeja el Año Nuevo. De hecho, en países como Australia y Nueva Zelanda ya es 2026.

En el caso de Estados Unidos, algo que ya es toda una tradición es la enorme bola de cristal, llamada Constellation Ball, que recibe al Año Nuevo en la intersección de Midtown Manhattan, en Times Square, Nueva York, Estados Unidos.

Revisa también

ADN

En ese contexto, es que para este año dicha bola será la más grande que se haya visto. De hecho, mide 3,8 metros de diámetro y pesa poco más de 5.400 kilogramos.

En detalle, la bola cuenta con un total de 5.280 cristales circulares incrustados en tres tamaños distintos, de unos 3, 8, 7, 6 y 10,1 centímetros, además de módulos de luz led.

“Cada nuevo tamaño de cristal presenta un diseño único que celebra el espíritu de positividad eterna de la bola”, señala un comunicado de los organizadores del evento, One Times Square.

A continuación, imágenes de la enorme bola de cristal en Times Square:

ADN

Anadolu

ADN

Alexi Rosenfeld

ADN

Alexi Rosenfeld

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad