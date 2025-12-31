;

VIDEOS. ¡Ya es 2026! Así fue el show de fuegos artificiales en Australia, Nueva Zelanda y otros países para recibir el Año Nuevo

Los primeros festejos para recibir el Año Nuevo 2026 comenzaron varias horas antes de la medianoche en Chile, con espectáculos de fuegos artificiales en varios países.

Como es tradición, las islas del Pacífico Sur fueron las primeras en despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año, marcando el inicio de una jornada de celebraciones que se extendió por todo el planeta.

El primer territorio habitado en recibir el 2026 fue Kiribati, específicamente las Islas de la Línea, donde el cambio de año llegó cuando en Chile aún era la mañana del 31 de diciembre. A ese hito le siguieron Samoa y Tonga, que celebraron con ceremonias locales, eventos comunitarios y fuegos artificiales que iluminaron el cielo del Pacífico, en una mezcla de tradición y festejo moderno.

Poco después fue el turno de Nueva Zelanda, uno de los países que concentra mayor atención mediática en el inicio del Año Nuevo. Ciudades como Auckland recibieron el 2026 con un masivo espectáculo pirotécnico desde la Sky Tower, acompañado de música y celebraciones públicas, imágenes que rápidamente comenzaron a circular por redes sociales y transmisiones internacionales.

Más al oeste, Australia también dio la bienvenida al nuevo año con uno de los shows de fuegos artificiales más reconocidos del mundo. En Sídney, el tradicional espectáculo sobre el Harbour Bridge y la Ópera volvió a ser protagonista, reuniendo a miles de personas en las calles y a millones de espectadores a través de transmisiones en vivo.

Con el avance de las horas, las celebraciones continuarán en países de **Asia**, como Japón, Corea del Sur, China y Filipinas donde el Año Nuevo se recibirá combinando fuegos artificiales, rituales culturales y eventos multitudinarios.

