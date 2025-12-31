;

Buenas noticias para el bolsillo: precio de la bencina baja casi $25 por litro este fin de año

Automovilistas celebran una de las mayores caídas del mes, justo antes del inicio del 2026.

Javiera Rivera

Imagen referencial.

Imagen referencial. / FreshSplash

El precio de los combustibles en Chile traerá un alivio justo antes de cerrar el año. Según el último informe de estimación de precios de ENAP, las bencinas registrarán una fuerte baja esta semana.

De acuerdo al reporte publicado este miércoles, la gasolina de 93 y 97 octanos disminuirá $24,9 por litro, una de las caídas más relevantes de las últimas semanas.

La baja no será exclusiva de las bencinas. El kerosene también registrará un descenso importante, con una reducción estimada de $23,7 por litro, mientras que el diésel bajará $18,9 por litro.

Revisa también

ADN

No obstante, no todo son buenas noticias. El GLP de uso vehicular tendrá un alza de $4,3 por litro, siendo el único combustible que subirá en este ajuste semanal.

Desde ENAP reiteraron que la empresa no fija ni regula los precios finales al consumidor, ya que estos son determinados de manera autónoma por las distribuidoras, en un mercado abierto y competitivo.

Las variaciones consideran factores como los precios internacionales de importación, los costos de transporte y los mecanismos de estabilización como el MEPCO y el FEPP.

El nuevo ajuste comenzará a reflejarse en los próximos días en las estaciones de servicio del país, justo en medio de los traslados por Año Nuevo.

ADN

RunPhoto

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad