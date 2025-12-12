Copec premia a joven de 27 años con 90 años de combustible gratis

En el marco de la celebración de sus 90 años, Copec anunció al ganador del premio “90 años de combustible gratis”, el reconocimiento más significativo que la compañía ha entregado en su historia.

El beneficiario es Gabriel Concha, de 27 años, quien se adjudicó este beneficio que contempla un monto anual para cargar combustible durante las próximas nueve décadas. El monto se cargará cada mes de enero a su cuenta Full Copec y podrá ser traspasado a un heredero directo, dada la naturaleza heredable del premio.

“Este premio tiene un significado especial porque viene de una empresa que conozco desde que tengo memoria. En mi familia siempre hemos parado en Copec durante nuestros viajes, por la confianza y la calidad del servicio. Así que solo me queda agradecer de todo corazón, porque ahora me imagino una cantidad de planes con mi futura familia, con mis amigos: ir al sur, al norte, recorrer Chile —que es precioso— de la mano de Copec. Es algo que no tiene precio, y lo voy a agradecer por el resto de mi vida”, expresó Concha.

El gerente de Marketing de Copec, Diego Peñafiel, destacó el sentido de este hito: “En nuestros 90 años quisimos reconocer a quienes han hecho posible nuestra historia: los clientes. Por eso creamos una campaña, cuyo premio principal era ‘90 años de combustible gratis’. No se trata solo de un beneficio excepcional por su duración, sino de un gesto que refleja la vocación de Copec por construir relaciones de largo plazo. Nos alegra entregar este reconocimiento a Gabriel y proyectar junto a él y su familia los próximos años de esta historia que hemos recorrido junto a millones de chilenos”.

Este beneficio formó parte de la campaña aniversario “90 formas de decirte gracias”, que reunió 90 premios asociados al ecosistema Copec: experiencias deportivas con integrantes del team Copec, actividades turísticas por parte de Chiletur y gastronómicas en Pronto o Streat Burger, hasta movilidad eléctrica con Voltex, y beneficios en distintas filiales. La campaña invitó a participar a todos los clientes que realizaran compras en estaciones de servicio, Pronto Copec, Chiletur, Blue Express o a través de la App Copec.

A través de este premio, Copec celebra no solo un aniversario, sino una historia compartida con generaciones de chilenas y chilenos, proyectando ese vínculo hacia el futuro, con la convicción de seguir siendo parte del movimiento, los viajes y los proyectos de millones de personas por las próximas nueve décadas.