Listado completo de comunas de Chile que tendrán fuegos artificiales y shows de drones para el Año Nuevo 2026

En el puerto de Valparaíso se realizó la prueba de fuegos artificiales, correspondientes al espectáculo pirotécnico de año nuevo 2026. / JOSE FRANCISCO ZUNIGA

Chile se prepara para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo 2026 con espectáculos masivos en distintas comunas del país, que incluirán fuegos artificiales, shows de drones y eventos musicales gratuitos.

En medio del debate por el impacto sonoro de la pirotecnia, varias municipalidades aseguraron que sus espectáculos serán de bajo ruido, mientras que otras optaron por alternativas tecnológicas, pensadas para personas con sensibilidad auditiva y mascotas.

Entre los eventos más esperados destacan el regreso de los fuegos artificiales a la Torre Entel en Santiago y una nueva edición del clásico Año Nuevo en el Mar, que iluminará simultáneamente Valparaíso y Viña del Mar.

Listado completo de comunas con espectáculos de Año Nuevo 2026

Con fuegos artificiales:

Santiago

Viña del Mar

Valparaíso

San Antonio

Arica

Caldera

Copiapó

Huasco

Los Vilos

Caimanes

Pucón

Valdivia

Con shows de drones: