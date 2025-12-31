VIDEO. Ataque incendiario en La Araucanía: encapuchados armados queman camiones y amenazan a trabajadores
El ataque ocurrió en la Ruta R-35, sector San Andrés, zona rural de la comuna de Collipulli.
Ataque incendiario en La Araucanía: encapuchados armados queman camiones y amenazan a trabajadores
Un grupo de encapuchados armados perpetraron un ataque incendiario en la región de La Araucanía durante este miércoles 31 de diciembre.
El ataque ocurrió en la Ruta R-35, sector San Andrés, zona rural de la comuna de Collipulli, en la provincia de Malleco.
Los atacantes, portando armas, irrumpieron en una faena forestal, amenazaron a los trabajadores y quemaron dos camiones.
Más antecedentes los entregó el comandante Aldo Vittini, Subprefecto de los Servicios de la Prefectura Malleco.
“Alrededor de las 5:00 de la mañana, al menos 3 sujetos premunidos con armas de fuego llegan hasta un sitio ubicado en la Ruta R-35 de la Comuna de Collipulli para posteriormente intimidar a los trabajadores que se encontraban en este lugar realizando faenas forestales”, señaló.
“Una vez que intimidan a estos trabajadores, rocían algún tipo de elemento acelerante sobre dos camiones que se encontraban en el lugar para iniciar su combustión, dejando una pancarta y retirarse del lugar sin hacer uso de armas de fuego”, agregó.
En el lugar dejaron un lienzo con reivindicaciones de la causa Mapuche, con consignas a favor de los presos políticos Mapuche y contra las empresas forestales.
Todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien dispuso que el sitio del suceso fuera trabajado por la Policía de Investigaciones de Chile.
