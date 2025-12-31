El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ataque incendiario en La Araucanía: encapuchados armados queman camiones y amenazan a trabajadores

Un grupo de encapuchados armados perpetraron un ataque incendiario en la región de La Araucanía durante este miércoles 31 de diciembre.

El ataque ocurrió en la Ruta R-35, sector San Andrés, zona rural de la comuna de Collipulli, en la provincia de Malleco.

Los atacantes, portando armas, irrumpieron en una faena forestal, amenazaron a los trabajadores y quemaron dos camiones.

Más antecedentes los entregó el comandante Aldo Vittini, Subprefecto de los Servicios de la Prefectura Malleco.

“Alrededor de las 5:00 de la mañana, al menos 3 sujetos premunidos con armas de fuego llegan hasta un sitio ubicado en la Ruta R-35 de la Comuna de Collipulli para posteriormente intimidar a los trabajadores que se encontraban en este lugar realizando faenas forestales”, señaló.

“Una vez que intimidan a estos trabajadores, rocían algún tipo de elemento acelerante sobre dos camiones que se encontraban en el lugar para iniciar su combustión, dejando una pancarta y retirarse del lugar sin hacer uso de armas de fuego”, agregó.

En el lugar dejaron un lienzo con reivindicaciones de la causa Mapuche, con consignas a favor de los presos políticos Mapuche y contra las empresas forestales.

Todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien dispuso que el sitio del suceso fuera trabajado por la Policía de Investigaciones de Chile.