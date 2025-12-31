;

VIDEO. Ataque incendiario en La Araucanía: encapuchados armados queman camiones y amenazan a trabajadores

El ataque ocurrió en la Ruta R-35, sector San Andrés, zona rural de la comuna de Collipulli.

Juan Castillo

Rodrigo Aguilera

Un grupo de encapuchados armados perpetraron un ataque incendiario en la región de La Araucanía durante este miércoles 31 de diciembre.

El ataque ocurrió en la Ruta R-35, sector San Andrés, zona rural de la comuna de Collipulli, en la provincia de Malleco.

Los atacantes, portando armas, irrumpieron en una faena forestal, amenazaron a los trabajadores y quemaron dos camiones.

Más antecedentes los entregó el comandante Aldo Vittini, Subprefecto de los Servicios de la Prefectura Malleco.

“Alrededor de las 5:00 de la mañana, al menos 3 sujetos premunidos con armas de fuego llegan hasta un sitio ubicado en la Ruta R-35 de la Comuna de Collipulli para posteriormente intimidar a los trabajadores que se encontraban en este lugar realizando faenas forestales”, señaló.

“Una vez que intimidan a estos trabajadores, rocían algún tipo de elemento acelerante sobre dos camiones que se encontraban en el lugar para iniciar su combustión, dejando una pancarta y retirarse del lugar sin hacer uso de armas de fuego”, agregó.

En el lugar dejaron un lienzo con reivindicaciones de la causa Mapuche, con consignas a favor de los presos políticos Mapuche y contra las empresas forestales.

Todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien dispuso que el sitio del suceso fuera trabajado por la Policía de Investigaciones de Chile.

