Sueldos de hasta $1.3 millones: PDI abre postulaciones de trabajo para civiles en Chile (y así se postula)
Las ofertas laborales disponibles son en distintas regiones del país. Revisa acá todos los detalles.
En distintos momentos del año, empresas, organismos u organizaciones abren una serie de vacantes para contratar trabajadores.
Tal es el caso de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), quienes abrieron un nuevo proceso de postulaciones para que civiles se incorporen a trabajar en la institución.
En esta ocasión, los empleos disponibles son para las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Magallanes, La Araucanía, los Ríos y Los Lagos.
Respecto a las remuneraciones, estas varían dependiendo de las labores pero podrían llegar a ser de hasta $1.3 millones.
¿Cuáles son los empleos y cómo postular?
En concreto, las vacantes disponibles de trabajo para civiles, son las siguientes:
- Técnico paso fronterizo Valparaíso y San Antonio (Valparaíso): $1.301.924
- Técnico en administración - recursos humanos (Santiago): $1.012.800
- Técnico paso fronterizo Antofagasta Calama (Antofagasta): $1.301.924
- Técnico en administración - recursos humanos: $1.012.800
- Técnico en sonido (Santiago): $1.012.800
- Técnico en paso fronterizo Los Ríos (Valdivia): $1.301.924
- Técnico paso fronterizo Aysén (Aysén): $1.301.924
- Técnico paso fronterizo Puerto Natales (Natales): $1.301.924
- Técnico en administración - recursos humanos (Valdivia): $1.012.800
- Técnico paso fronterizo La Araucanía (Temuco): $1.301.924
Aquellas personas que estén interesadas en postular a uno de los trabajos requeridos, deben ingresar al portal oficial de postulaciones de la PDI (disponible aquí).
Una vez dentro, deben recopilar la documentación necesaria que indica la plataforma.
