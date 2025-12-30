Sueldos de hasta $1.3 millones: PDI abre postulaciones de trabajo para civiles en Chile (y así se postula)

En distintos momentos del año, empresas, organismos u organizaciones abren una serie de vacantes para contratar trabajadores.

Tal es el caso de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), quienes abrieron un nuevo proceso de postulaciones para que civiles se incorporen a trabajar en la institución.

En esta ocasión, los empleos disponibles son para las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Magallanes, La Araucanía, los Ríos y Los Lagos.

Respecto a las remuneraciones, estas varían dependiendo de las labores pero podrían llegar a ser de hasta $1.3 millones.

¿Cuáles son los empleos y cómo postular?

En concreto, las vacantes disponibles de trabajo para civiles, son las siguientes:

Técnico paso fronterizo Valparaíso y San Antonio (Valparaíso): $1.301.924

Técnico en administración - recursos humanos (Santiago): $1.012.800

Técnico paso fronterizo Antofagasta Calama (Antofagasta): $1.301.924

Técnico en administración - recursos humanos: $1.012.800

Técnico en sonido (Santiago): $1.012.800

Técnico en paso fronterizo Los Ríos (Valdivia): $1.301.924

Técnico paso fronterizo Aysén (Aysén): $1.301.924

Técnico paso fronterizo Puerto Natales (Natales): $1.301.924

Técnico en administración - recursos humanos (Valdivia): $1.012.800

Técnico paso fronterizo La Araucanía (Temuco): $1.301.924

Aquellas personas que estén interesadas en postular a uno de los trabajos requeridos, deben ingresar al portal oficial de postulaciones de la PDI (disponible aquí).

Una vez dentro, deben recopilar la documentación necesaria que indica la plataforma.