El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, abordó en diálogo con ADN Hoy la materialización de NovaAndino Litio, la sociedad conjunta de Codelco-SQM para la explotación de este mineral.

“Esto fue una travesía larga que comenzó hace 3 años con negociaciones con la Corfo. Luego, negociaciones con SQM y con las comunidades de los pueblos atacameños. Después, con ocho países distintos para conseguir las aprobaciones de libre competencia”, detalló Pacheco.

En esa línea, destacó el rol de la estatal con la materialización de NovaAndino: “Hoy día somos una corporación de cobre y litio. Desde el sábado estamos produciendo litio”.

Codelco: “La mayor empresa de cobre y litio en el mundo”

“50% de la sociedad formada es de propiedad de Codelco . Entonces, Codelco ha tenido un resurgimiento y un nuevo paso importantísimo que es la mayor empresa de cobre y litio del mundo”, añadió Máximo Pacheco.

Además, afirmó que “al mundo le importa mucho la formación de esta empresa, porque se le reconoce como la mayor empresa de cobre y litio en el mundo. Y eso tiene un enorme impacto geopolítico”.

Derrumbe en El Teniente

Por otro lado, el presidente del directorio de Codelco recordó el derrumbe en la mina El Teniente, ocurrido el 31 de julio y que dejó a seis trabajadores fallecidos .

“Hemos tenido ya 5 meses de investigación interna, y ya hemos entregado los informes preliminares en septiembre y luego el definitivo en diciembre sobre las razones de esto”, señaló.