“Lamento lo que se dijo”: Kaiser aborda polémico episodio de diputado Labbé y no descarta “acciones disciplinarias”

El diputado y líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió al polémico episodio que protagonizó el parlamentario de su colectividad, Cristian Labbé, durante un programa de streaming.

Esto porque tras las elecciones, Labbé señaló sin tapujos: “Puta que es fácil ser feliz, puta que es barato ser feliz, puta que los quiero, puta que quiero al chat y, ¿sabes qué? Que los zurdos me la mamen”.

Además, agregó durante el programa en el que también estaba el diputado electo Pier Karlezi que “al final del día nací funao y voy a morir funao”.

En ese sentido, y durante su programa de Youtube, Kaiser lamentó los dichos de Labbé, aunque descartó que este haya estado ebrio.

“¿Qué quiere que diga? En primer lugar, no es un programa oficial del partido“, arrancó señalando.

“No, mis diputados no estaban ebrios que yo sepa, no lo estaban”, afirmó, agregando que “lamento lo que se dijo, algunas cosas. ¿Qué más quiere que haga?”.

Asimismo, el excandidato presidencial no descartó “acciones disciplinarias” tras este episodio.

“Yo conversé con ambos diputados y no se va a volver a repetir esta situación. Por otro lado, eso no obsta a lo que sean las acciones disciplinarias que tomen otros organismos del partido en razón de su autonomía”, declaró.

“No es aceptable que en el Partido Nacional Libertario, nosotros no somos el Frente Amplio ni mucho menos, nuestros diputados, más allá que tengan toda la autonomía y el derecho a decir lo que quieran, comprometan la imagen del partido”, cerró.