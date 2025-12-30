;

VIDEOS. El increíble caso de “Mike”: la historia del pollo que vivió un año y medio sin cabeza

En el capítulo 18 de Tecnociencia, el divulgador Gabriel León explica por qué un ave decapitada logró sobrevivir y reflexiona sobre ciencia, tecnología y desinformación.

Martín Neut

Andrea Obaid

Capítulo 18 de Tecnociencia

En el capítulo 18 de Tecnociencia, la periodista científica Andrea Obaid conversa con Gabriel León, divulgador y creador de La Ciencia Pop, sobre cómo la ciencia puede contarse desde el asombro, el humor y el pensamiento crítico, incluso a partir de historias que parecen imposibles.

Uno de los relatos más llamativos es el de “Mike, el pollo sin cabeza”, una historia real que León confiesa haber puesto en duda al inicio: “Cuando la leí la primera vez dije: ‘esto es broma, no puede ser’”. Sin embargo, al investigar, encontró un reportaje de Time de 1946 con fotografías que confirmaban el caso.

Mike vivió un año y medio sin cabeza porque, tras el corte, “el dueño le sacó todo el cerebro, pero dejó el tronco encefálico”, estructura que controla funciones automáticas como la respiración y los latidos del corazón.

Según León, el pollo “era un autómata biológico, estaba con control remoto” y sobrevivía gracias a que su dueño lo alimentaba con un gotario directamente por la tráquea.

“Si yo no soy el cliente, ¿qué soy? Soy el producto”

El divulgador explica que esta historia ilustra cómo la ciencia permite entender fenómenos extraordinarios sin caer en el engaño. “Siempre es importante deshebrar la historia completa”, señala, destacando la necesidad de verificar fuentes antes de creer en relatos virales.

La conversación también aborda el impacto de las redes sociales y la desinformación científica. León advierte que muchas plataformas no buscan educar, sino captar atención: “Si yo no soy el cliente, ¿qué soy? Soy el producto”.

A su juicio, el verdadero negocio es mantener a las personas conectadas el mayor tiempo posible, lo que favorece contenidos que confirman creencias, incluso cuando son falsos.

Finalmente, León plantea una preocupación especial por niños y adolescentes expuestos tempranamente a la tecnología: “Nos vamos a arrepentir en algún momento de haberle entregado tanta tecnología tan fácil de usar”, subrayando que incluso los líderes tecnológicos son restrictivos con el uso de pantallas en sus propias familias.

El capítulo completo ya está disponible en todas las plataformas de Radio ADN.

