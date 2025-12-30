;

Donald Trump amenaza a Hamás y a Irán tras reunión con Netanyahu: “No vamos a tener otra opción”

“Espero que no estén intentando volver a acumular armas...”, cuestionó el mandatario norteamericano.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán de nuevos ataques y dijo que el grupo islamista palestino Hamás “lo pagará caro” si no se desarma en Gaza, tras la reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Tras la cita en Florida, Trump amenazó con “erradicar” cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos tras los ataques de Estados Unidos e Israel a mediados de este año.

Trump también restó importancia a los informes sobre tensiones con Netanyahu respecto a la segunda etapa del frágil alto el fuego en Gaza. Afirmó que Israel había “cumplido” sus compromisos y que la responsabilidad recaía en el grupo islamista palestino Hamás.

Si no se desarman como acordaron, entonces lo pagarán caro”, dijo Trump en su lujoso complejo de Mar-a-Lago, donde transcurrió el encuentro. “Tienen que desarmarse en un período de tiempo bastante corto”.

En tanto, el brazo armado de Hamás reiteró más temprano el lunes que no entregaría sus armas.

Advertencias a Irán

Durante la reunión, la quinta entre los dos mandatarios que se celebra en Estados Unidos desde el regreso de Trump al poder este año, el tema de Irán también estuvo presente.

Funcionarios y medios israelíes temen que Irán esté reconstruyendo su arsenal de misiles balísticos luego de la guerra de 12 días con Israel en junio.

Trump dijo que Irán “podría estar portándose mal” y que Teherán buscaba nuevos sitios nucleares para reemplazar los atacados por Estados Unidos en junio, además de recuperar sus misiles.

Espero que no estén intentando volver a acumular (armas), porque si lo están, no vamos a tener otra opción más que erradicar muy rápidamente esa acumulación”, dijo Trump, y subrayó que la respuesta estadounidense “podría ser más potente que la última vez”.

Sin embargo, Trump dijo creer que Irán sigue interesado en un acuerdo con Washington sobre sus programas nuclear y de misiles.

Irán denunció el lunes que todas estas amenazas no eran más que una “operación psicológica” en su contra.

Teherán hizo hincapié en que está preparado para defenderse y que una nueva agresión como la de junio solo “tendría consecuencias más graves” para Israel.

