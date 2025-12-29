Trump asegura que EE.UU. atacó de manera terrestre a Venezuela: habrían destruido una “gran instalación” vinculada al narcotráfico

Estados Unidos habría ejecutado recientemente una operación contra una infraestructura vinculada al narcotráfico en Venezuela, según afirmó el presidente Donald Trump, aunque hasta ahora no existen confirmaciones independientes ni detalles oficiales sobre el lugar o el alcance de la acción.

El mandatario señaló a CNN que la semana pasada fue “destruida una gran instalación” desde donde, según dijo, “salen los barcos”, en el marco de la ofensiva que su administración mantiene contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Hace dos noches la eliminamos. Así que les dimos muy fuerte”, comentó Trump en una entrevista radial con el empresario y donante republicano John Catsimatidis.

Más tarde, el presidente volvió a referirse al tema y aseguró que la operación provocó “una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas”, agregando que ese punto “ya no existe”.

“Sé exactamente quién fue, pero no quiero decirlo”

Sin embargo, evitó aclarar si la acción fue realizada por las Fuerzas Armadas de EE.UU. o por otra agencia. “Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio del aumento de la presión estadounidense sobre Venezuela, que incluye ataques a embarcaciones supuestamente ligadas al tráfico de drogas y el despliegue de activos militares en el Caribe.

Pese a ello, la Casa Blanca no ha entregado mayores antecedentes y desde Venezuela no se han reportado daños a una instalación de gran escala.