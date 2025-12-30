Después del último cierre de puertas: esta es la desconocida vida nocturna dentro del Metro de Santiago

Si de transporte público se habla, el Metro de Santiago es uno de los más utilizados en la región Metropolitana.

Como bien es sabido, el transporte subterráneo opera desde las 06:00 horas hasta as 23:00 horas durante los días de semana.

No obstante, algo que pocos saben es que una vez que terminan los recorridos del Metro, por dentro se siguen realizando operaciones.

Esto es lo que pasa en el Metro de Santiago en la noche

Si pensabas que el Metro de Santiago cierra sus puertas a las 23:00 horas y después de eso no sucede nada en su interior, estás en lo incorrecto.

Tras una consulta de ADN.cl a Metro, desde la empresa contaron que “cada noche, una vez finalizada la operación comercial, Metro activa un extenso despliegue de trabajos que permiten que el sistema funcione con los más altos estándares de seguridad y calidad".

En simples términos, equipos realizan labores de limpieza en los trenes y también en las estaciones.

Además, se realizan tareas de mantenimiento de vías, sistemas eléctricos y equipamiento crítico “fundamentales para asegurar un servicio confiable y continuo para millones de personas”, detallan.

“En talleres y zonas técnicas se ejecutan trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los trenes, que incluyen revisiones mecánicas, eléctricas y electrónicas, pruebas de sistemas de frenado, puertas y señalización, además de ajustes y recambios de componentes clave”, especifican desde el Metro de Santiago.

Por último, en la vías, hay cuadrillas especializadas que “mantienen rieles, fijaciones, aparatos de cambio, durmientes y balasto donde corresponde, además de verificar parámetros de alineación y nivelación, realizar correcciones puntuales y revisar sistemas asociados como señalización y alimentación eléctrica, todo para prevenir fallas y garantizar una operación segura al día siguiente”.

A continuación imágenes del Metro de Santiago de noche:

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar