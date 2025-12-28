Metro de Santiago informa cierre de estaciones de la Línea 1 por persona en la vía / Hans Scott

Hace instantes, el Metro de Santiago informó el cierre de tres estaciones correspondientes a la Linea 1 del recorrido.

A través de X, detallaron que las estaciones Manquehue, Hernando de Magallanes y Los Domínicos, no se encuentran disponibles.

El motivo se debe a una persona en la vía, según informaron.

Noticia en desarrollo...