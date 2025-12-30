;

Decretan prisión preventiva para 62 imputados de la Operación Apocalipsis: entre ellos 42 exgendarmes

Tras 12 audiencias, la fiscalía expuso una estructura de corrupción en un penal capitalino, con participación de funcionarios y civiles, y ganancias sobre $6.300 millones.

Martín Neut

Paloma Cárdenas

Prisión preventiva implicados en Operación Apocalipsis

Prisión preventiva implicados en Operación Apocalipsis

01:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este martes finalizó la formalización del caso “Operación Apocalipsis”, investigación que reveló una red de corrupción al interior del sistema penitenciario, con participación de funcionarios de Gendarmería y civiles.

Tras 12 audiencias, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 62 imputados, entre ellos 42 exgendarmes, por su presunta participación en hechos ocurridos principalmente en el penal Santiago 1.

La causa involucra a 70 personas47 gendarmes y 23 civiles— acusadas de integrar una organización dedicada a delitos de asociación ilícita, soborno, cohecho y lavado de activos.

De acuerdo con el Ministerio Público, estas operaciones ilegales habrían generado ganancias superiores a 6.300 millones de pesos, configurando uno de los mayores casos de corrupción detectados en Gendarmería.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad