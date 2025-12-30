Decretan prisión preventiva para 62 imputados de la Operación Apocalipsis: entre ellos 42 exgendarmes

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este martes finalizó la formalización del caso “Operación Apocalipsis”, investigación que reveló una red de corrupción al interior del sistema penitenciario, con participación de funcionarios de Gendarmería y civiles.

Tras 12 audiencias, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 62 imputados, entre ellos 42 exgendarmes, por su presunta participación en hechos ocurridos principalmente en el penal Santiago 1.

La causa involucra a 70 personas —47 gendarmes y 23 civiles— acusadas de integrar una organización dedicada a delitos de asociación ilícita, soborno, cohecho y lavado de activos.

De acuerdo con el Ministerio Público, estas operaciones ilegales habrían generado ganancias superiores a 6.300 millones de pesos, configurando uno de los mayores casos de corrupción detectados en Gendarmería.