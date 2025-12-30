;

Cuatro alimentos “saludables” que podrían estar afectando tu salud sin que lo notes

Moderar su ingesta podría evitar efectos negativos a largo plazo.

Javiera Rivera

Alimentos / Kinga Krzeminska

Con el inicio de un nuevo año, muchas personas deciden mejorar su alimentación incorporando productos asociados a una vida más sana. Sin embargo, algunos alimentos considerados beneficiosos pueden tener efectos adversos si se consumen en exceso.

Así lo advierte un artículo publicado por New York Post, donde se analizan ciertos productos populares que, pese a su buena reputación nutricional, podrían impactar negativamente en la salud cuando no se consumen con moderación.

Alimentos populares que conviene consumir con cautela:

Matcha

Esta bebida, popular como alternativa al café, puede interferir en la absorción de hierro debido a su contenido de taninos. Un consumo excesivo podría aumentar el riesgo de anemia. Especialistas recomiendan limitarlo a una taza diaria y acompañarlo de alimentos ricos en vitamina C.

Verduras crucíferas crudas

Kale, brócoli y repollo aportan vitaminas y fibra, pero también contienen goitrógenos, compuestos que pueden afectar la función tiroidea si se consumen en grandes cantidades, especialmente en personas con hipotiroidismo.

Arroz integral

Aunque es valorado por su aporte nutricional, el arroz integral contiene mayores niveles de arsénico que el arroz blanco. Su consumo prolongado podría asociarse a problemas de salud, por lo que se aconseja lavarlo bien antes de cocinar y alternarlo con otros granos.

Agua con gas

Consumida de forma moderada puede ser una alternativa a las bebidas azucaradas, pero su acidez podría erosionar el esmalte dental si se bebe de manera constante durante el día. Expertos sugieren no exceder una a tres porciones diarias.

Finalmente, es necesario mencionar que el reportaje recalca que la clave no está en eliminar estos alimentos, sino en mantener una dieta equilibrada y variada, incluso cuando se trata de opciones catalogadas como saludables.

Agua con gas / WS Studio

