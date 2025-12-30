Confirman millonaria multa para canal chileno: hizo publicidad de ansiolítico sin registro sanitario

El Vigesimoquinto Juzgado Civil de Santiago confirmó, con costas, una millonaria multa contra el canal de televisión TV+.

En detalle, TV Más SpA publicitó el ansiolítico “Fitpanter”, atribuyéndole propiedades para combatir la ansiedad, controlar el peso, conciliar el sueño y prevenir la acumulación de grasa.

El detalle que se pasó por alto es que este ítem no contaba el registro sanitario pertinente por parte del Instituto de Salud Pública (ISP).

Según el fallo, la situación ocurrió en marzo de 2022 durante la emisión del programa Me Late . Ahí incluso se mencionó que niños desde los ocho años ya podían comenzar a consumirlo.

Más tarde, el 1 de abril, inspectores del ISP acudieron a las oficinas de TV+ para realizar una fiscalización específica.

Ya en las instalaciones detectaron que el canal estaba publicitando un producto con fines terapéuticos, como si fuera un medicamento, sin que este tuviera el visto bueno obligatorio de la autoridad de salud para ser vendido o promocionado como tal.

Tras un sumario sanitario, el ISP determinó que el canal infringió el Código Sanitario. En septiembre de 2022, se le impuso a TV+ una multa de 500 UTM, aproximadamente 33 millones de pesos actuales.

En principio TV+ no estuvo de acuerdo y llevó el caso a la justicia civil acusando que la sanción era “arbitraria” y desproporcionada. La idea fue anular o rebajar la multa.

En la última actualización del caso, ocurrida esta semana, se definió que la señal perdió definitivamente la batalla legal. No hubo rebaja ni anulación de la sanción

La jueza Susana Rodríguez señaló que TV+ no presentó ninguna prueba que demostrara que el producto “Fitpanter” tenía permiso sanitario. Como no pudieron desmentir al ISP, la acusación se mantuvo firme.