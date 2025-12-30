;

Confirman millonaria multa para canal chileno: hizo publicidad de ansiolítico sin registro sanitario

Durante la emisión del programa “Me Late” de TV+, se llegó a asegurar que el producto podía ser consumido incluso por menores desde los 8 años de edad.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Yasin Cobanoglu

El Vigesimoquinto Juzgado Civil de Santiago confirmó, con costas, una millonaria multa contra el canal de televisión TV+.

En detalle, TV Más SpA publicitó el ansiolítico “Fitpanter”, atribuyéndole propiedades para combatir la ansiedad, controlar el peso, conciliar el sueño y prevenir la acumulación de grasa.

El detalle que se pasó por alto es que este ítem no contaba el registro sanitario pertinente por parte del Instituto de Salud Pública (ISP).

Revisa también:

ADN

Según el fallo, la situación ocurrió en marzo de 2022 durante la emisión del programa Me Late. Ahí incluso se mencionó que niños desde los ocho años ya podían comenzar a consumirlo.

Más tarde, el 1 de abril, inspectores del ISP acudieron a las oficinas de TV+ para realizar una fiscalización específica.

Ya en las instalaciones detectaron que el canal estaba publicitando un producto con fines terapéuticos, como si fuera un medicamento, sin que este tuviera el visto bueno obligatorio de la autoridad de salud para ser vendido o promocionado como tal.

Tras un sumario sanitario, el ISP determinó que el canal infringió el Código Sanitario. En septiembre de 2022, se le impuso a TV+ una multa de 500 UTM, aproximadamente 33 millones de pesos actuales.

En principio TV+ no estuvo de acuerdo y llevó el caso a la justicia civil acusando que la sanción era “arbitraria” y desproporcionada. La idea fue anular o rebajar la multa.

En la última actualización del caso, ocurrida esta semana, se definió que la señal perdió definitivamente la batalla legal. No hubo rebaja ni anulación de la sanción

La jueza Susana Rodríguez señaló que TV+ no presentó ninguna prueba que demostrara que el producto “Fitpanter” tenía permiso sanitario. Como no pudieron desmentir al ISP, la acusación se mantuvo firme.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad