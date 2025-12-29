VIDEO. Alerta de ternura: tortugas recién nacidas sorprenden a bañistas en playa de Florida
Un registro lleno de ternura se viralizó en redes sociales luego de que se captara a un grupo de tortugas bebés ingresando al mar en una playa de Florida, Estados Unidos. El video muestra el momento exacto en que las crías avanzan por la arena hasta alcanzar el océano, una escena que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.
