Comienza pago a vocales de mesa Elecciones 2025: cómo consultar y cobrar los $26.480 que les corresponden

TGR inicia pago a vocales de mesa que participaron en la elección de la segunda vuelta presidencial.

ADN Radio

Comienza pago a vocales de mesa Elecciones 2025: cómo consultar y cobrar los $26.480 que les corresponden

/ Sebastian Beltran Gaete

La Tesorería General de la República (TGR) informó que este martes 30 de diciembre iniciará el pago a los vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores que participaron en la elección de la segunda vuelta presidencial, realizada el domingo 14 de diciembre pasado.

Luego de la recepción y validación de las nóminas remitidas por el Servel, la TGR efectuará el pago a quienes cumplieron funciones durante este proceso electoral, en el marco de su compromiso con el correcto desarrollo de los actos cívicos del país.

Cada vocal de mesa que desempeñó esta labor recibirá un monto equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), unos $26.480, al día de hoy, correspondiente a la compensación establecida por ley para quienes colaboran en este tipo de procesos electorales.

El total de pagos que efectuará TGR asciende a 237.123 vocales de mesa, adicionalmente, TGR efectuará el pago a 7.972 personas pertenecientes a miembros de colegios escrutadores a nivel país. En términos globales, en ambos procesos, TGR pagó un total de $7.339.468.356.

Cómo consultar del estado de pago

Las personas que participaron como vocales de mesa o integrantes de colegios escrutadores pueden consultar el estado de su pago ingresando su RUT en tgr.cl/vocaldemesa.

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada por los vocales en las planillas oficiales entregadas por el Servel, o bien de forma presencial en las cajas de BancoEstado y BancoEstado Express, presentando la cédula de identidad.

