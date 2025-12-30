Comienza pago a vocales de mesa Elecciones 2025: cómo consultar y cobrar los $26.480 que les corresponden
TGR inicia pago a vocales de mesa que participaron en la elección de la segunda vuelta presidencial.
La Tesorería General de la República (TGR) informó que este martes 30 de diciembre iniciará el pago a los vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores que participaron en la elección de la segunda vuelta presidencial, realizada el domingo 14 de diciembre pasado.
Luego de la recepción y validación de las nóminas remitidas por el Servel, la TGR efectuará el pago a quienes cumplieron funciones durante este proceso electoral, en el marco de su compromiso con el correcto desarrollo de los actos cívicos del país.
Revisa también:
Cada vocal de mesa que desempeñó esta labor recibirá un monto equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), unos $26.480, al día de hoy, correspondiente a la compensación establecida por ley para quienes colaboran en este tipo de procesos electorales.
El total de pagos que efectuará TGR asciende a 237.123 vocales de mesa, adicionalmente, TGR efectuará el pago a 7.972 personas pertenecientes a miembros de colegios escrutadores a nivel país. En términos globales, en ambos procesos, TGR pagó un total de $7.339.468.356.
Cómo consultar del estado de pago
Las personas que participaron como vocales de mesa o integrantes de colegios escrutadores pueden consultar el estado de su pago ingresando su RUT en tgr.cl/vocaldemesa.
Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada por los vocales en las planillas oficiales entregadas por el Servel, o bien de forma presencial en las cajas de BancoEstado y BancoEstado Express, presentando la cédula de identidad.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.