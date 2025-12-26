;

“Nueva Pensión Mujer” en Chile 2026: cuál es el monto y quiénes la reciben

El beneficio se otorga automáticamente para quienes cumplan con los requisitos. Revisa acá todos los detalles.

En distintos momentos del año, se dan a conocer una serie de beneficios que van dirigidos a distintos sectores de la población.

Bajo ese contexto, es que hace un par de semanas se informó que un nuevo aporte será entregado a partir de enero del 2026: la Nueva Pensión Mujer.

En concreto, el beneficio otorga un aporte adicional a las mujeres pensionadas con el objetivo de mejorar las jubilaciones y reducir las desigualdades históricas que han afectado a las mujeres.

¿Qué monto otorgará el beneficio?

Según se dio a conocer, la compensación mínima establecida es de 0,25 Unidades de Fomento (UF) mensuales, lo que se traduce en $10.000 aproximadamente.

Dicho pago se otorgará mensualmente y permanente una vez que comience a regir el beneficio en enero del 2026.

El monto representa un nivel básico de compensación según indicaron las autoridades. No obstante, el valor puede variar dependiendo de cada caso.

Cabe señalar, que el beneficio será otorgado por primera vez a partir de enero del 2026, junto con la pensión habitual en caso de que la persona ya esté pensionada o al iniciar su jubilación si cumple con los requisitos.

¿Quiénes reciben el beneficio?

De acuerdo a lo publicado por las autoridades, recibirán el incentivo quienes cumplan con lo siguiente:

  • Aquellas que tengan 65 años o más.
  • Quienes hayan cotizado y reciban una pensión de vejez o invalidez como titulares de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o de una empresa de seguros de vida.
  • Las mujeres afiliadas y, con al menos, una cotización antes de cumplir los 50 años de edad.

Un punto a tener en cuenta, es que el beneficio no requiere de una postulación, ya que las mujeres beneficiarias lo recibirán automáticamente al momento de pensionarse o a inicios del 2026.

