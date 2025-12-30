;

FOTOS. Comediante chileno sorprende casándose con su pareja tras dos años juntos: venía de mediático quiebre amoroso

El humorista contó con la presencia de otros exponentes de la comedia nacional en su boda.

Alejandro Basulto

Pixabay

Pixabay

El actor y comediante chileno Daniel Alcaíno, conocido por su personaje Yerko Puchento, sorprendió al dar un giro en su vida personal: se casó con Catalina Infante en una boda íntima celebrada antes de Navidad.

La confirmación llegó a través de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien publicó en Instagram: “Daniel Alcaíno se casó el 20 de diciembre pasado”. En sus historias, la comunicadora mostró imágenes del enlace, donde el actor aparece con un traje azul y la novia luce un vestido blanco sencillo y elegante.

Los primeros indicios se difundieron gracias a Paloma Elgueta, que compartió registros del momento en redes sociales.

Revisa también:

ADN

En ellos se observa a Catalina Infante caminando hacia el altar del brazo de un hombre mayor, mientras el intérprete la espera con un terno impecable. Junto a una fotografía de los recién casados, la comediante escribió: “¡Vivan los novios! ¡Peter Veneno háganse felices!”.

Este matrimonio ocurre dos años después de la separación entre Alcaíno y Berta Lasala, anunciada en 2023 tras más de dos décadas juntos y un hijo en común, Emilio. En ese entonces, la actriz explicó que la decisión fue mutua y en buenos términos.

La relación con Catalina Infante se hizo pública en enero de 2024 durante los Premios Caleuche, donde ambos se mostraron cercanos. Aquella noche, el actor celebró su galardón a Mejor Actor en una Serie por La sangre del camaleón con un beso que confirmó el vínculo.

ADN
ADN
ADN

