VIDEO. A lo Rápido y Furioso: testigos graban vehículos interceptando un camión en plena carretera de Tarapacá

Tras una violenta encerrona en la Ruta 5 Norte, un rápido despliegue policial permitió interceptar a los delincuentes, detener a uno de los implicados y rescatar intactos los más de 1.600 equipos móviles que habían sido sustraídos.

Mario Vergara

Lo que prometía ser un “golpe perfecto” para una banda de crimen organizado en la Región de Tarapacá, terminó con un detenido y la recuperación total del botín gracias a la rápida reacción de Carabineros.

La tarde de este lunes, la tranquilidad de la Ruta 5 Norte se rompió a la altura del fuerte militar Baquedano. En una escena que testigos describieron como “digna de una película”, un camión que había salido desde Iquique cargado con tecnología fue interceptado por una caravana de vehículos menores, informa Vilas Radio.

El asalto viralizado

La maniobra fue precisa y violenta. Al menos cuatro automóviles participaron en la encerrona, obligando al conductor del camión a detenerse en plena carretera. El hecho no pasó desapercibido: otros conductores que transitaban por la zona captaron con sus teléfonos el momento de máxima tensión, registros que rápidamente se viralizaron en redes sociales alertando a la comunidad y a las autoridades.

El objetivo de los delincuentes era claro: el camión transportaba una carga de más de 1.600 teléfonos celulares, con un avalúo comercial que supera los 100 millones de pesos.

Respuesta policial inmediata

Pese a la planificación de los asaltantes, el desenlace favoreció a la justicia. En entrevista exclusiva con el medio local Vilas Radio, el Capitán Joaquín López, subcomisario de los Servicios de Pozo Almonte, confirmó el éxito del operativo.

“Una vez recibida la denuncia, el personal policial actuó de inmediato, logrando identificar el vehículo sustraído y detener al responsable”, explicó el oficial. La policía logró frustrar la huida antes de que la carga pudiera ser reducida en el comercio informal o sacada del país.

Investigación en curso

Hasta el momento hay un detenido, quien pasó a control de detención por instrucción del fiscal de turno. El Capitán López destacó que las características del imputado coinciden con las imágenes difundidas en los videos virales, lo que lo sitúa directamente en la escena del crimen.

Sin embargo, la operación no ha terminado. Carabineros mantiene las diligencias para dar con el paradero del resto de la banda, sospechando la existencia de una estructura criminal organizada con alta capacidad logística.

En el marco del plan “Verano Seguro”, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a no intervenir físicamente en estos delitos de alto riesgo, pero sí a colaborar entregando información y registros audiovisuales a través de los canales oficiales.

