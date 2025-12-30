Fatal accidente en Rengo: dos menores mueren tras grave accidente en la Ruta 5

Durante este martes, un grave accidente de tránsito se registró en el sector Rosario, a la altura del kilómetro 108 de la Ruta 5 Sur, en la región de O’Higgins, luego de una colisión entre dos vehículos menores.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el teniente Lorenzo Morales Contreras, oficial de Ronda de la Prefectura Cachapoal, el hecho ocurrió por causas que aún se encuentran bajo investigación, lo que motivó un amplio operativo de emergencia en el lugar.

Producto del impacto, dos menores de edad, de 13 y 16 años, fallecieron en el sitio del suceso. Ambos viajaban junto a su padre, su madre y una amiga de la familia al momento del accidente.

El resto de los ocupantes resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladados hasta el Hospital de Rengo, donde permanecen internados fuera de riesgo vital, según informaron las autoridades.

En tanto, el conductor de uno de los vehículos involucrados fue detenido por su presunta responsabilidad en el accidente, mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica de la colisión y determinar eventuales responsabilidades penales.