;

Putin y Trump conversan sobre avances en más recientes conversaciones EE.UU.-Ucrania, dice asesor

El asesor presidencial ruso Aide Yuri Ushakov reveló qué fue lo que conversaron los líderes de Moscú y Washington.

Agencia Xinhua

Putin y Trump conversan sobre avances en más recientes conversaciones EE.UU.-Ucrania, dice asesor

Putin y Trump conversan sobre avances en más recientes conversaciones EE.UU.-Ucrania, dice asesor / Contributor

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, entabló una conversación telefónica con su par de EE.UU., Donald Trump, sobre los avances realizados en las más recientes negociaciones Estados Unidos-Ucrania, dijo hoy el asesor presidencial ruso Aide Yuri Ushakov.

“El presidente Trump y sus asesores claves que participaron en la conversación proporcionaron un informe detallado e integral de los principales resultados de las negociaciones del día anterior con la delegación ucraniana realizadas en Mar-a-Lago”, dijo Ushakov.

Trump también informó a Putin que desaconsejó a Zelensky buscar un respiro militar para Ucrania, y que más bien le recomendó concentrarse en alcanzar acuerdos integrales y vinculantes, dijo Ushakov.

Putin enfatizó que la parte rusa busca seguir manteniendo una cooperación estrecha y productiva con sus socios estadounidenses para explorar vías para lograr la paz, dijo Ushakov.

Revisa también:

ADN

Ushakov también reveló que Trump estaba consternado y molesto por la noticia del ataque con drones perpetrado anoche por Kiev contra la residencia presidencial rusa en Novgorod, y dijo que el presidente de Estados Unidos “no podría haber imaginado tales acciones imprudentes por parte de Ucrania”.

En 2025, Putin entabló 17 contactos con representantes de EE.UU., incluyendo 10 conversaciones telefónicas con Trump, indicó Ushakov.

La Casa Blanca también confirmó la conversación telefónica entre Trump y Putin esta mañana, en la segunda conversación entre los dos presidentes en los últimos dos días.

“El presidente Trump concluyó una llamada positiva con el presidente Putin en relación con Ucrania”, publicó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en X, sin ofrecer más detalles.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad