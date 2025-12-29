Putin y Trump conversan sobre avances en más recientes conversaciones EE.UU.-Ucrania, dice asesor / Contributor

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, entabló una conversación telefónica con su par de EE.UU., Donald Trump, sobre los avances realizados en las más recientes negociaciones Estados Unidos-Ucrania, dijo hoy el asesor presidencial ruso Aide Yuri Ushakov.

“El presidente Trump y sus asesores claves que participaron en la conversación proporcionaron un informe detallado e integral de los principales resultados de las negociaciones del día anterior con la delegación ucraniana realizadas en Mar-a-Lago”, dijo Ushakov.

Trump también informó a Putin que desaconsejó a Zelensky buscar un respiro militar para Ucrania, y que más bien le recomendó concentrarse en alcanzar acuerdos integrales y vinculantes, dijo Ushakov.

Putin enfatizó que la parte rusa busca seguir manteniendo una cooperación estrecha y productiva con sus socios estadounidenses para explorar vías para lograr la paz, dijo Ushakov.

Ushakov también reveló que Trump estaba consternado y molesto por la noticia del ataque con drones perpetrado anoche por Kiev contra la residencia presidencial rusa en Novgorod, y dijo que el presidente de Estados Unidos “no podría haber imaginado tales acciones imprudentes por parte de Ucrania”.

En 2025, Putin entabló 17 contactos con representantes de EE.UU., incluyendo 10 conversaciones telefónicas con Trump, indicó Ushakov.

La Casa Blanca también confirmó la conversación telefónica entre Trump y Putin esta mañana, en la segunda conversación entre los dos presidentes en los últimos dos días.

“El presidente Trump concluyó una llamada positiva con el presidente Putin en relación con Ucrania”, publicó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en X, sin ofrecer más detalles.