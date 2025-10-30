;

Aumento de sueldo mínimo en Chile: cuándo sube y cuánto recibirás desde enero de 2026

El reajuste busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y marcar un nuevo piso salarial en el país.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Getty Images

El Congreso Nacional aprobó la nueva alza del sueldo mínimo en Chile, que beneficiará a cerca de 950 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país.

La medida —acordada entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)— establece un aumento gradual que se concretará en dos etapas.

Fechas y montos del reajuste

Según el proyecto aprobado, el sueldo mínimo subirá a $529.000 el 1 de mayo de 2025, y luego alcanzará los $539.000 a partir del 1 de enero de 2026 para quienes tengan entre 18 y 65 años.

Además, se contempla un ajuste en el Subsidio Familiar y en la Asignación Familiar y Maternal, junto con apoyos especiales para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) para facilitar la aplicación del incremento.

Un aumento histórico

Con esta medida, el sueldo mínimo habrá crecido más de $180 mil en solo cuatro años, pasando de $350.000 en 2022 a $539.000 en 2026.

Finalmente, el Gobierno destacó que este reajuste mejorará la calidad de vida de miles de familias chilenas y consolida uno de los compromisos más relevantes.

