Nuevo revés judicial para Martín de los Santos: Fiscalía desestima denuncia por agresión y amenazas por falta de pruebas

“No perseverar”, fue la decisión que tomó la Fiscalía en la investigación por una de las agresiones y las amenazas denunciadas por Martín de los Santos Lehmann, al concluir que no existen antecedentes suficientes para sostener una acusación penal.

La decisión será comunicada formalmente en una audiencia fijada para el 20 de marzo.

El pronunciamiento del Ministerio Público se origina en una querella presentada el 16 de junio, según Radio BioBío, en la que la entonces defensa del imputado intentó explicar el contexto previo a la violenta agresión contra Guillermo Oyarzún, conserje de 71 años que perdió la visión de un ojo y sufrió múltiples fracturas faciales.

En ese escrito se sostenía que, tras acudir a un local nocturno en Vitacura, de los Santos habría sufrido una alteración de conciencia, afirmando que comenzó a “experimentar una pérdida de control y alteración de sus sentidos”, lo que —según la defensa— permitiría “presumir fundadamente que fue víctima de un acto de sumisión química”.

Denuncia amenazas

La querella también aseguraba que el imputado fue objeto de “una agresión física directa y desproporcionada por parte del personal de seguridad del local”.

Sin embargo, la Fiscalía no logró reunir elementos que respaldaran esa versión, por lo que aplicó el artículo 248 letra C del Código Procesal Penal, que faculta a no perseverar cuando la investigación no arroja resultados concluyentes.

La decisión también abarca las amenazas denunciadas por redes sociales, entre las que figuraban mensajes como: “Te vamos a matar hijo de la gran puta”, “Tengo 5 lukas para un sicario, hagamos una vaquita” y “Merecís la muerte cuico reculiao”.

Se espera su extradición

Pese a la gravedad de los textos, el Ministerio Público determinó que no había antecedentes suficientes para impulsar una persecución penal.

No obstante, la resolución es parcial. Sigue en curso la indagatoria por una segunda agresión denunciada por de los Santos tras su formalización en el Centro de Justicia.

En paralelo, el empresario permanece detenido en Brasil, a la espera del proceso de extradición solicitado por Chile, y enfrenta además una causa por estafa, en la que ya se ordenó levantar su secreto bancario.