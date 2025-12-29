Con vehículos blindados y helicóptero: Carabineros realiza tenso operativo en La Legua

En las últimas horas, personal de Carabineros se desplegó en el sector de La Legua, comuna de San Joaquín, en medio de un operativo vinculado a la denominada “casa de tortura” de San Vicente de Tagua Tagua.

En detalle, personal de los equipos especiales del GOPE, OS7 y OS9, además de vehículos blindados y un helicóptero institucional, se encuentran desplegados por calles Jorge Canning con calle Mataveri y sus alredededores.

Según información preliminar, los equipos policiales habrían allanado alrededor de dos domicilios.

Además de los allanamientos, se habrían incautado vehículos, detalles que se darán a conocer durante el transcurso de la jornada.

Noticia en desarrollo.