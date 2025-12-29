;

Con vehículos blindados y helicóptero: Carabineros realiza tenso operativo en La Legua

Equipos policiales habrían allanado alrededor de dos domicilios.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial / Diego Martin

En las últimas horas, personal de Carabineros se desplegó en el sector de La Legua, comuna de San Joaquín, en medio de un operativo vinculado a la denominada “casa de tortura” de San Vicente de Tagua Tagua.

En detalle, personal de los equipos especiales del GOPE, OS7 y OS9, además de vehículos blindados y un helicóptero institucional, se encuentran desplegados por calles Jorge Canning con calle Mataveri y sus alredededores.

Según información preliminar, los equipos policiales habrían allanado alrededor de dos domicilios.

Además de los allanamientos, se habrían incautado vehículos, detalles que se darán a conocer durante el transcurso de la jornada.

Noticia en desarrollo.

