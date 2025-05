¡Dramático registro! Chilena fue detenida en Estados Unidos en medio de desesperadas súplicas por su hija

Es una situación dramática, dolorosa. Una que vivió una chilena en Estados Unidos, donde fue detenida en pleno Times Square.

Javiera Montero vive hace un año en Norteamérica, y andaba de compras junto a su hija cuando unos delincuentes que arrancaban por el lugar las empujaron.

La chilena se acercó entonces a la policía para contarles, instante donde se desató el caos y terminó detenida. “El problema fue que me acerqué mucho más de lo debido a la policía. Entonces, la oficial que se ve en el video me toma con fuerza. Me suben a una patrulla y me llevan detenida”, relató Javiera a Bíobío.

Y agregó que “lo que se ve en el video es mi desesperación. Lo que más me preocupaba era mi hija”, pequeña que llora desconsolada mientras se la llevan.

Finalmente, Montero fue liberada tras pasar seis horas en un calabozo, mientras su hija fue cuidada en ese tiempo por un hombre que presenció todo y quiso ayudarlas.

Una situación que recordó, de inmediato, el calvario que están viviendo los extranjeros en Estados Unidos por estos días, donde varios chilenos han sido detenidos y hasta deportados del país.

Eso sí, Javiera aclaró en el mismo medio que ella tenía los “papeles al día” y que “yo sé que el error que cometí fue acercarme demasiado a la policía, cosa que acá no se puede hacer”.