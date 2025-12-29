;

James Cameron podría alcanzar un récord histórico en el cine si “Avatar 3″ alcanza buenos números en taquilla

“Fuego y Cenizas” se encuentra a poco más de los $200 dólares de alcanzar los $1.000 millones y consagrar al director.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

Avatar: Fuego y Cenizas llegó a los cines el pasado jueves 18 de diciembre y ya lleva más de 10 días en cartelera, cautivando a los fanáticos que llegan a las salas de todo el mundo para seguir viendo la exitosa historia.

Los reportes actualizados a la fecha (29 de diciembre de 2025), dan cuenta que en este tiempo ha recaudado poco más de $762 millones de dólares en la taquilla a nivel global.

Y si bien aún queda un largo tramo por recorrer, con números por debajo de lo estimado y más lentos que en el caso de su precuela, las expectativas y proyecciones siguen siendo optimistas.

En este sentido, se espera que la tercera entrega de la exitosa franquicia creada por James Cameron supere los $1.000 millones, siendo otra apuesta certera por parte 20th Century Studios.

Revisa también:

ADN

En caso de lograrlo, el director se consagraría con un récord histórico en la industria cinematográfica, impulsado en gran parte por la saga basada en los Na’vi.

De manera concreta, Cameron se convertiría en el primer cineasta con cuatro películas en cruzar la barrera de los $1.000 millones de dólares en taquilla.

Avatar 3 se sumaría a Avatar: El camino del agua (2022) con más de $2.300 millones, Avatar (2009) con más de $2.900 millones y Titanic (1997) con más de $1.800 millones en su primer estreno.

Un precedente sin igual

A la fecha, ningún otro director ha sido capaz de lograr este hito. A pesar de que existen varias películas con un nivel de éxito similar, con números igual de elevados, no hay quien mantenga la regularidad y haya sido capaz de repetir la fórmula tantas veces.

Para contexto, los directores con el mayor número de películas que han superado la barrera de los $1.000 millones son:

  • Anthony y Joe Russo: 3 películas (todas de la franquicia Avengers en Marvel Studios | UCM).
  • Michael Bay: 2 películas (ambas de Transformers).
  • Steven Spielberg: 1 película (Jurassic Park en 1993), a pesar de ser el director con mayor recaudación total en la historia.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad