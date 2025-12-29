James Cameron podría alcanzar un récord histórico en el cine si “Avatar 3″ alcanza buenos números en taquilla

Avatar: Fuego y Cenizas llegó a los cines el pasado jueves 18 de diciembre y ya lleva más de 10 días en cartelera, cautivando a los fanáticos que llegan a las salas de todo el mundo para seguir viendo la exitosa historia.

Los reportes actualizados a la fecha (29 de diciembre de 2025), dan cuenta que en este tiempo ha recaudado poco más de $762 millones de dólares en la taquilla a nivel global.

Y si bien aún queda un largo tramo por recorrer, con números por debajo de lo estimado y más lentos que en el caso de su precuela, las expectativas y proyecciones siguen siendo optimistas.

En este sentido, se espera que la tercera entrega de la exitosa franquicia creada por James Cameron supere los $1.000 millones, siendo otra apuesta certera por parte 20th Century Studios.

En caso de lograrlo, el director se consagraría con un récord histórico en la industria cinematográfica, impulsado en gran parte por la saga basada en los Na’vi.

De manera concreta, Cameron se convertiría en el primer cineasta con cuatro películas en cruzar la barrera de los $1.000 millones de dólares en taquilla.

Avatar 3 se sumaría a Avatar: El camino del agua (2022) con más de $2.300 millones, Avatar (2009) con más de $2.900 millones y Titanic (1997) con más de $1.800 millones en su primer estreno.

Un precedente sin igual

A la fecha, ningún otro director ha sido capaz de lograr este hito. A pesar de que existen varias películas con un nivel de éxito similar, con números igual de elevados, no hay quien mantenga la regularidad y haya sido capaz de repetir la fórmula tantas veces.

Para contexto, los directores con el mayor número de películas que han superado la barrera de los $1.000 millones son: