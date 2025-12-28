;

Expectativa alta: los números con que ‘Paqui’ Meneghini llega a ser el nuevo DT de la Universidad de Chile

El ex ayudante de Sebastián Beccacece ya sabe lo que es trabajar en el Centro Deportivo Azul (CDA), pero ahora lo hará como jefe del cuerpo técnico.

Gonzalo Miranda

Después de cinco equipos y una etapa previa entre el 2016 y 2017, los caminos de la Universidad de Chile y Francisco ‘Paqui’ Meneghini, vuelven a juntarse.

Tal como lo viene adelantando ADN Deportes hace varios días, el entrenador argentino será el nuevo DT de los azules tras la polémica salida de Gustavo Álvarez. La buena campaña con O’Higgins de Rancagua, catapultó a ‘Paqui’ como el nuevo líder del proyecto azul.

Y pese a que las críticas de los hinchas azules no se hicieron esperar, acusando principalmente falta de experiencia, lo cierto es que Meneghini ya tiene basta trayectoria en el fútbol chileno, incluso fuera de nuestros límites fronterizos.

Su primera experiencia como entrenador fue en Unión La Calera, donde dirigió en 32 encuentros. Luego, Audax Italiano le abrió las puertas, pero sus irregulares números lo terminaron sacando: 8 victorias, 7 empates y 10 derrotas con los ‘itálicos’.

Luego, tras un breve segundo paso por Calera, arribó al Everton de Viña del Mar, donde estuvo casi 800 días dirigiendo el proyecto ‘ruletero’. Se anotó 28 victorias, 25 empates y 25 derrotas.

Se fue a Defensa y Justicia de Argentina a probar suerte, pero le fue mal: alcanzó a dirigir solo 10 encuentros, anotándose solo una victoria. Finalmente, llega a O’Higgins de Rancagua, donde tras un inicio irregular, terminó clasificando a Copa Libertadores y rematando tercero en la Liga de Primera 2025, números que finalmente lo llevan de regreso al CDA.

