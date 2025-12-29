Festival de Cine Nacional de Ñuble 2026: conoce las fechas y las principales películas en cartelera

El Festival de Cine Nacional de Ñuble regresa con su séptima edición apostando por proyectos chilenos y una descentralización cultural que lleva las proyecciones a comunas sin salas tradicionales.

Este certamen, que se presenta como una “fiesta del cine chileno”, transforma el Teatro Municipal de Chillán en una moderna sala con proyección DCP y sonido envolvente, gracias al apoyo del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia.

Uno de los puntos a destacar es que se exhibirá una versión restaurada en 4K de El Húsar de la Muerte de Pedro Sienna, a cien años de su estreno, y reconocida como Patrimonio Documental de la Humanidad por la UNESCO.

Además, la sección Panorama Nacional suma La Ola, novena película de Sebastián Lelio (ganador del Oscar por Una mujer fantástica), y Matapanki, ópera prima de Diego ‘Mapache’ Fuentes.

También se proyectarán cortometrajes como No te conozco, de Josefa Rozas y Sofía Vargas Rubilar; Merrimundi, de Niles Atallah y Travesti travesti travesti, de Yoksan Xu.

Además, se entrega una sección especial para Cortos de Escuelas de Cine, donde se presentarán títulos como Trascender, Agua fría, Días de verano, Código sigma y Herencia, entre otros.

Competencia y premios

La competencia oficial reúne 24 películas (6 largometrajes y 18 cortometrajes), que lucharán por premios a Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje, Mejor Cortometraje de Escuelas de Cine y Premio del Público. Junto con el reconocimiento, se entregan más de $3 millones de pesos en total.

Por su parte, Sony Alpha entrega por tercer año una cámara FX30 al ganador de Escuelas de Cine, y todos recibirán ‘La Camarógrafa de Ñuble’, figura de greda negra local.

Tomás Alzamora, director del evento, destacó que se trata de “un festival joven y único en su tipo. Compiten películas chilenas del año; acuden realizadores y elencos y se genera diálogo con la comunidad“.

“Este festival existe para que el cine chileno no se quede en Santiago ni en los circuitos tradicionales. Queremos que las películas viajen, que se encuentren con personas que muchas veces no tienen acceso a una sala de cine y que ese encuentro sea una experiencia cultural significativa, cercana y gratuita para las comunidades”, afirmó.

El Festival de Cine Nacional de Ñuble se realizará del 13 al 17 de enero de 2026 con funciones gratuitas.

Actividades extras

Funciones al aire libre gratuitas llegarán a San Gregorio, Chacay, Cobquecura, San Fabián y Quillón con títulos como Me rompiste el corazón, Denominación de Origen y 31 minutos: la película, muchas con realizadores presentes.

Incluye Hecho en Ñuble, programación infantil, y Confluencias con laboratorios para óperas primas y documental regional.

Todas las entradas son gratuitas en boleterías del Teatro Municipal de Chillán y TOLIV; financiado por el Fondo Audiovisual 2025, con patrocinio de la Municipalidad y Corporación Cultural de Chillán.