VIDEO. “Es Chile en LSD”: Sebastián Lelio sacude Chile con “La Ola”, el musical feminista que promete dividir aguas

El director chileno y las intérpretes Daniela López y Avril Aurora reflexionaron con ADN sobre los desafíos y sentidos de la película que irrumpe con un lenguaje distinto para abordar las luchas sociales.

Nelson Quiroz

En la antesala de su estreno en salas nacionales este jueves 28 de agosto, La Ola ya genera conversación por la manera en que combina espectáculo, música y reflexión social.

El nuevo proyecto de Sebastián Lelio, su primera película filmada en Chile tras el Oscar de Una Mujer Fantástica, se presenta como un musical que aborda el feminismo desde una óptica inesperada.

La Ola

“Me parece interesante que La Ola aparezca con todas sus contradicciones, con toda su explosión de verdades y espectáculos, en un momento tan polarizado. Es un ejercicio para pensar desde otro lado”, señaló Lelio a ADN, subrayando que el musical funciona como un recurso artístico capaz de incomodar, pero también de abrir nuevas miradas sobre las demandas que las mujeres instalaron en la agenda social.

“Las palabras no bastan...”

Las actrices Daniela López y Avril Aurora destacan que la película recoge la energía de las calles y la transforma en un relato lleno de matices. “Hay momentos en que las palabras no bastan, entonces bailamos y cantamos. Las marchas feministas tienen rabia, pero también alegría, batucadas, cánticos. La Ola se hace cargo de esa mezcla de emociones”, explicó López.

La Ola

Aurora complementa la idea, recalcando que el musical ofrece distancia y frescura a un debate que muchas veces queda atrapado en la tensión política: “El movimiento ya expresó su rabia; ahora había que darle una vuelta“.

En esa línea, Lelio remarca la importancia de la co-creación detrás del proyecto: “El guion fue escrito junto a mujeres (Josefina Fernández y Manuela Infante), la música cuenta con 17 compositores chilenos y Matthew Herbert, y la cámara se posa sobre cientos de mujeres. La política de la película también debía ser coherente con lo que estudia”. Para el realizador, el solo hecho de haber concretado un musical en Chile “ya es un premio”, pues se trata de un género sin tradición en el país.

De cara al público, las protagonistas adelantan una experiencia vibrante. “Quienes vean la película se van a llenar de preguntas, es una radiografía de nuestro país y un viaje colectivo”, dice Aurora. “Es un trip, Chile en LSD”, cerró Lelio.

La Ola llega a los cines este 28 de agosto como una invitación a pensar, cantar y sentir la fuerza de un movimiento que sigue marcando la historia reciente de Chile.

