Este es el sueldo exacto necesario para comprar una casa de $90 millones con crédito hipotecario en Chile

La simulación contempla el pie y las tasas actuales en nuestro país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

El sueño de la casa propia es algo que, tarde o temprano, asoma como una aspiración de la gran mayoría de las personas.

No obstante, en Chile cada vez se ha hecho más complejo acceder a un crédito hipotecario ya que la exigencias bancarias han aumentado.

Ante ello, es que muchos probablemente se preguntan: ¿Cuánto dinero hay que ganar mensualmente para comprar una casa?

Lo que hay que ganar para comprar una propiedad de $90 millones

A través de TikTok, la cuenta Ruta Financiera, realizó una simulación en caso de querer comprar una propiedad de $90.000.000.

En primer lugar, en el video calcularon que se dará el 20% de pie, es decir, un monto de $18.000.000.

De ser así, el crédito hipotecario quedaría (hipotéticamente) en $72.000.000. Al simularlo con BancoEstado da una tasa de 4,19%.

En ese sentido, se situó un plazo de 30 años, lo que arroja un dividendo de $386.142.

Por ende, se requiere de una renta mensual de $1.544.568. “Deberías ganar esto por lo menos”, aseguran desde Ruta Financiera.

