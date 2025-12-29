“Estaba tan enojada”: Antonia Orellana revela la dura decisión que evaluó tras explotar el caso Monsalve

En medio del balance final del Ejecutivo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al impacto que tuvo en el Gobierno el caso que afectó al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, episodio que tensionó a La Moneda y abrió cuestionamientos sobre el manejo inicial de la denuncia.

En conversación con CNN, la ministra explicó que no fue parte de las decisiones adoptadas en los primeros días y reconoció que la falta de información influyó en su reacción pública.

“Me habría gustado saber antes, para poder aportar en el manejo del caso de acuerdo a las directrices que tenemos en el Ministerio de la Mujer”, afirmó.

“Salí a hablar sin tener todos los antecedentes”

Orellana admitió que el momento estuvo marcado por una fuerte carga emocional y que eso derivó en una exposición ante la prensa sin contar con todos los antecedentes.

“Estaba tan enojada que salí a hablar sin tener todos los antecedentes”, reconoció, asumiendo una autocrítica por su actuación en medio de la crisis.

La ministra también transparentó que llegó a evaluar su salida del cargo, una decisión que habría profundizado la compleja situación política que atravesaba el Ejecutivo. “Lo pensé, sí”, señaló, aunque explicó que optó por mantenerse en funciones por compromisos pendientes de su cartera.

“Tengo un compromiso que va más allá de mí misma”, sostuvo, apuntando al avance de medidas clave en materia de derechos sexuales y reproductivos.