;

“Estaba tan enojada”: Antonia Orellana revela la dura decisión que evaluó tras explotar el caso Monsalve

La ministra de la Mujer relató el impacto personal y político que tuvo la crisis en el Gobierno.

Martín Neut

Antonia Orellana

Antonia Orellana / Sebastian Beltran Gaete

En medio del balance final del Ejecutivo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al impacto que tuvo en el Gobierno el caso que afectó al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, episodio que tensionó a La Moneda y abrió cuestionamientos sobre el manejo inicial de la denuncia.

En conversación con CNN, la ministra explicó que no fue parte de las decisiones adoptadas en los primeros días y reconoció que la falta de información influyó en su reacción pública.

Revisa también:

ADN

“Me habría gustado saber antes, para poder aportar en el manejo del caso de acuerdo a las directrices que tenemos en el Ministerio de la Mujer”, afirmó.

“Salí a hablar sin tener todos los antecedentes”

Orellana admitió que el momento estuvo marcado por una fuerte carga emocional y que eso derivó en una exposición ante la prensa sin contar con todos los antecedentes.

Estaba tan enojada que salí a hablar sin tener todos los antecedentes”, reconoció, asumiendo una autocrítica por su actuación en medio de la crisis.

La ministra también transparentó que llegó a evaluar su salida del cargo, una decisión que habría profundizado la compleja situación política que atravesaba el Ejecutivo. “Lo pensé, sí”, señaló, aunque explicó que optó por mantenerse en funciones por compromisos pendientes de su cartera.

“Tengo un compromiso que va más allá de mí misma”, sostuvo, apuntando al avance de medidas clave en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad