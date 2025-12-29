;

En medio de formalización: detectan ingreso no autorizado a oficina donde se investiga red de corrupción en Gendarmería

El hecho fue reportado la semana pasada, en paralelo al proceso de formalización de más de 70 personas, entre ellas funcionarios de Gendarmería.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Hans Scott

Gendarmería detectó un ingreso no autorizado a las oficinas del equipo encargado de investigar los presuntos casos de corrupción al interior de la cárcel Santiago 1 y otros recintos penales, en el marco de la denominada Operación Apocalipsis.

Según informó la Fiscalía Occidente, el hecho fue reportado el pasado 27 de diciembre, cuando se advirtió que desconocidos accedieron a un sector considerado clave para el desarrollo de la indagatoria, consignó 24 Horas.

Ante esto, el ente persecutor abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades, ordenando diligencias a la Policía de Investigaciones.

Lo anterior se produjo en paralelo al proceso de formalización de más de 70 imputados, entre ellos funcionarios de Gendarmería, que este lunes cumplirá su 11° jornada.

