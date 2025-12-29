;

Desde Argentina le sale competencia a la U de Chile para llevarse a Gabriel Arias

Los azules sumaron a un equipo trasandino entre los pretendientes que quieren al ex Racing Club.

Carlos Madariaga

La semana pasada, en ADN Deportes les contamos de las gestiones que está haciendo la U de Chile para sumar jugadores.

A falta de la firma que les permita ya oficializar a Francisco “Paqui” Meneghini, también ya hay negociaciones respecto a refuerzos.

En relación con aquello, un nombre que suena con fuerza es el de Gabriel Arias, quien quedó libre tras finalizar su contrato con Racing Club, y en el Centro Deportivo Azul interesa con tal de hacerle competencia a Gabriel Arias.

Sin embargo, en Argentina también hay clubes interesados en llevarse al jugador de 38 años.

Según información del periodista César Luis Merlo, Newell’s Old Boys le hizo una oferta formal a Gabriel Arias, apuntando a que pueda firmar por una temporada.

Habrá que ver si la U de Chile puede mejorar la oferta, pese a que, en función de lo señalado anteriormente, en el cuadro “leproso” son “muy optimistas” en lograr su llegada.

