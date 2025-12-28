Estados Unidos. “Necesito probar ese pe...”: Detienen a profesora que envió mensajes sexuales a alumno menor de edad y coordinó encuentro
La mujer, identificada como Sydnee Graf, fue detenida mientras conducía a la casa del joven en Kentucky.
Una profesora de matemáticas de Kentucky, en Estados Unidos, fue arrestada por supuestamente enviar mensajes sexualmente explícitos a un menor de 12 años.
La mujer de 36 años, identificada como Sydnee Graf, ejercía en la escuela primaria Smyrna en Louisville y fue captura mientras conducía a la casa del niño, según documentos judiciales.
Según los antecedentes policiales, los intercambios contenían referencias explícitas a prácticas sexuales, además de coordinaciones para concretar un encuentro cerca del domicilio de la víctima, una vez terminada la jornada escolar remota.
Revisa también:
Se habló de “sodomía oral” y en algún punto Graf soltó: “Necesito probar ese pen...”. La sospechosa admitió las conversaciones mencionadas anteriormente.
Actualmente, existe una investigación en curso. La acusada se declaró no culpable en su comparecencia y un juez fijó una fianza de US$ 100.000, además de prohibirle tener contacto con la víctima o hacer uso de redes sociales.
Graf finalmente pagó la cifra y ahora está con arresto domicilio. En próximo 26 de diciembre tendrá que volver al juzgado.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.