“Necesito probar ese pe...”: Detienen a profesora que envió mensajes sexuales a alumno menor de edad y coordinó encuentro

Una profesora de matemáticas de Kentucky, en Estados Unidos, fue arrestada por supuestamente enviar mensajes sexualmente explícitos a un menor de 12 años.

La mujer de 36 años, identificada como Sydnee Graf, ejercía en la escuela primaria Smyrna en Louisville y fue captura mientras conducía a la casa del niño, según documentos judiciales.

Según los antecedentes policiales, los intercambios contenían referencias explícitas a prácticas sexuales, además de coordinaciones para concretar un encuentro cerca del domicilio de la víctima, una vez terminada la jornada escolar remota.

Se habló de “sodomía oral” y en algún punto Graf soltó: “Necesito probar ese pen...”. La sospechosa admitió las conversaciones mencionadas anteriormente.

Actualmente, existe una investigación en curso. La acusada se declaró no culpable en su comparecencia y un juez fijó una fianza de US$ 100.000, además de prohibirle tener contacto con la víctima o hacer uso de redes sociales.

Graf finalmente pagó la cifra y ahora está con arresto domicilio. En próximo 26 de diciembre tendrá que volver al juzgado.