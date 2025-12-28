Estados Unidos. Condenan a pareja de padres que intentó vender a su bebé por un pack de cervezas
El insólito intento de transacción ocurrió en un camping del estado de Arkansas.
Una pareja de padres de Arkansas, Estados Unidos, se declaró culpable de intentar vender a su bebé por US$ 1.000 y un pack de seis cervezas.
El extraño caso fue protagonizado por Darien Urban, de 22 años, y Shalene Ehlers, de 21, quienes querían entregar al pequeño a un desconocido en un camping, en septiembre de 2024.
Ahora, se dio a conocer que el hombre ingresará a prisión y la madre permanecerá con libertad condicional.
Revisa también:
Según los registros judiciales, inicialmente el par fue acusado de poner en peligro el bienestar de un menor e intentar aceptar una contraprestación para la renuncia de un menor.
En su momento, la situación fue informada por el gerente de Hide Away Campground, el camping donde alojaban.
Urban aseguró a la policía que su hijo estaba en proceso de “adopción”.
Urban y Ehlers fueron arrestados antes de que se cerrara cualquier acuerdo y no se realizó ningún intercambio de dinero.
El bebé quedó bajo el cuidado del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.