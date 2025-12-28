Condenan a pareja de padres que intentó vender a su bebé por un pack de cervezas

Una pareja de padres de Arkansas, Estados Unidos, se declaró culpable de intentar vender a su bebé por US$ 1.000 y un pack de seis cervezas.

El extraño caso fue protagonizado por Darien Urban, de 22 años, y Shalene Ehlers, de 21, quienes querían entregar al pequeño a un desconocido en un camping, en septiembre de 2024.

Ahora, se dio a conocer que el hombre ingresará a prisión y la madre permanecerá con libertad condicional.

Según los registros judiciales, inicialmente el par fue acusado de poner en peligro el bienestar de un menor e intentar aceptar una contraprestación para la renuncia de un menor.

En su momento, la situación fue informada por el gerente de Hide Away Campground, el camping donde alojaban.

Urban aseguró a la policía que su hijo estaba en proceso de “adopción”.

Urban y Ehlers fueron arrestados antes de que se cerrara cualquier acuerdo y no se realizó ningún intercambio de dinero.

El bebé quedó bajo el cuidado del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas.