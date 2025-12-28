Hace algunos días, la Universidad de Chile conoció parte de su destino futbolístico con miras al 2026: por la primera fase de la Copa Sudamericana, tendrá que enfrentar a Palestino, en un partido único, para meterse en la fase grupal.

De avanzar, los azules podrían transformarse en cabezas de serie para el sorteo de los grupos del torneo, pero para que aquello ocurra, deben pasar otros tres resultados más.

En la misma fase que los azules, Millonarios y Atlético Bucaramanga deben eliminar a Atlético Nacional y América de Cali, respectivamente, además de que Sportivo Trinidense deje en el camino a Olimpia de Paraguay.

Si todos esos resultados se dan, la Universidad de Chile se sumará a River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing Club, Gremio y Santos como cabeza de serie, más otro equipo más.

Cabe recordar que los universitarios se verán las caras con Palestino el próximo miércoles 4 de marzo, a las 21:30 horas, en un Estadio Nacional vacío producto de la sanción que aún cae sobre los azules por los incidentes de este 2025 ante Independiente.