Por calor extremo: Senapred declara Alerta Roja para una región de Chile / Dmitriy83

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró este sábado Alerta Roja Regional para la región de Ñuble debido a un evento de altas temperaturas extremas pronosticado para los próximos días, según información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

De acuerdo con el alertamiento meteorológico AA109, el fenómeno afectará a la cordillera de la costa, el valle y la precordillera, con temperaturas extremas previstas entre el 29 y el 31 de diciembre.

Frente a este escenario, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, SENAPRED resolvió elevar el nivel de alerta con el fin de reforzar la preparación y respuesta ante los riesgos asociados al calor extremo.

Con la declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos disponibles para enfrentar la extensión y severidad del evento, priorizando la prevención de emergencias como golpes de calor, incendios forestales y afectaciones a la salud de la población.

Desde el organismo llamaron a la ciudadanía a extremar las precauciones, especialmente en el caso de personas mayores, niños y enfermos crónicos.

Entre las recomendaciones se incluyen limitar la exposición al sol, mantenerse hidratados y mantenerse informados a través de los canales oficiales y medios de comunicación sobre la evolución del pronóstico meteorológico.