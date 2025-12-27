“Olvida que es representante del Estado de Chile”: parlamentarios de la Comisión de RR.EE. arremeten contra embajadora de Nueva Zelanda

Un escándalo político causó la publicación realizada por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarti, quien publicó en Instagram una imagen de un cartel que decía “libre determinación para la nación de Rapa Nui”.

El hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre, cuando la misma diplomática reconoció su error y eliminó la fotografía de sus redes sociales.

No obstante, las críticas no tardaron en llegar. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores han expresado su descontento con lo ocurrido.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira (UDI), apuntó a que “olvida que es representante del Estado de Chile y no puede manifestar opiniones personales y menos que atenten contra la soberanía nacional".

“ Yo espero una sanción ejemplar y no solo una reprimenda sino de inmediato vuelva a Chile . La Cancillería debe sopesar la seriedad de la falta y actuar con rigurosidad. No podemos minimizar lo ocurrido", enfatizó Moreira.

La diputada y miembro de la comisión, Catalina del Real (Partido Republicano), fue aún más drástica al señalar que “el presidente Boric debe tomar cartas en el asunto y destituirla de su cargo”.