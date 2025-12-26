Dólar en Chile termina casi sin cambios pese al fuerte impulso del cobre

El dólar en Chile cerró este viernes 26 en torno a $903,45, con una caída de $1,1 (-0,12%), en una sesión de movimientos moderados tras el feriado navideño. Aunque el tipo de cambio operó en un rango amplio entre $900,8 y $906,8, el cierre reflejó un equilibrio entre factores locales y externos.

El principal respaldo para el peso chileno vino desde las materias primas. El cobre aceleró con fuerza tras la apertura de Wall Street y subió 5,23% hasta US$5,86 la libra, su nivel más alto desde julio de 2025, reforzando la presión bajista sobre el dólar.

En términos de tendencia, el metal rojo acumula un alza de 12,98% en las últimas cuatro semanas y de 40,75% en doce meses, impulsado por su rol clave en la transición energética, las redes eléctricas y la inversión en infraestructura tecnológica, factores que fortalecen el atractivo estructural del peso chileno.

Sin embargo, el dólar no profundizó su caída por dos elementos clave: el primero fue la estabilidad del Dollar Index (DXY), que se mantuvo prácticamente sin cambios en torno a 97,6 puntos, limitando la presión externa contra el billete verde.

El segundo factor fue la menor liquidez típica de fin de año, que suele amplificar los movimientos intradía, pero también favorece cierres más defensivos, marcados por ajustes técnicos y toma de posiciones tras el feriado.

Así, pese al potente impulso del cobre, la combinación de un dólar global estable y flujos acotados mantuvo al tipo de cambio cerca del equilibrio, con una baja moderada y sin una ruptura clara y sostenida bajo el umbral de los $900.