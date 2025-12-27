“En un momento nos abrazamos y dijimos: ‘cagamos’, con lágrimas en los ojos (…) Fue terrible, la experiencia más cruda”

El programa En su propia trampa tiene un sinfín de capítulos notables, pero sin duda uno de los más recordados es aquel en el que el “Tío Emilio” estuvo a punto de morir en plena grabación.

En 2015, Emilio Sutherland y su equipo de Canal 13 ingresaron a la población Parinacota, en Quilicura, luego de que la familia de la banda Los Chubis denunciara hostigamientos por parte de pandillas rivales.

El registro apuntaba a ser normal, pero terminó convirtiéndose en una de las imágenes más violentas que mostró el espacio dedicado a denunciar a los delincuentes: fue una lluvia de balas por cinco o seis horas contra la casa donde se refugiaba el periodista.

“Fue terrible para mí, yo todavía siento las balas y un poco de sudor en las manos. Estuve un año con los músculos de la espalda rígidos”, recordó en un diálogo con el youtuber Mister Roka.

“Llegamos a las nueve de la noche y a las nueve quince minutos ya teníamos a una persona muerte a cuarenta metros de distancia. Lo habían captado las cámaras que nosotros habíamos puesto en el techo", continuó.

“Que heavy”, reaccionó el creador de contenido que vive en Alemania.

Según el comunicador, tres bandas se habían puesto de acuerdo para atacar al clan de Los Chubis. Pese a que se intentó contactar a Carabineros, institución con una comisaría a tres cuadras del lugar de los hechos, el teléfono marcaba ocupado.

“En algún momento nosotros cuatro nos abrazamos, éramos dos periodistas y dos camarógrafos, (y dijimos) cagamos, con lágrimas en los ojos. No había por dónde”, admitió.

“Fue terrible, la experiencia más cruda, más terrible, es la peor, lejos la peor. Yo me cuestioné, sinceramente: ‘¿vale la pena esto?’“, señaló.